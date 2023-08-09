В Турции буйволы спасаются от жары в прудах
Эти буйволы спешат охладиться в пруду. Его выкопали совсем недавно. В Диярбакыре на юго-востоке Турции температура..
Дата загрузки: 2023-08-10
Мировые новости » Позитив » В Турции буйволы спасаются от жары в прудах
Эти буйволы спешат охладиться в пруду. Его выкопали совсем недавно. В Диярбакыре на юго-востоке Турции температура..
Дата загрузки: 2023-08-10
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