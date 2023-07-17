Температура воздуха в калифорнийской Долине Смерти официально достигла 53 градусов по Цельсию. Это пока не рекорд,..

От невыносимой жары до ливней и наводнений: экстремальная погода продолжает терзать США

Температура воздуха в калифорнийской Долине Смерти официально достигла 53 градусов по Цельсию. Это пока не рекорд, но уже близко. При этом, неофициальный указатель температуры возле Центра посетителей показывал 56 градусов.

Туристы со всего мира каждый год приезжают сюда за острыми ощущениями. Пока они делают фото, рейнджеры национального парка стоят наготове на случай, если кому-то станет плохо.

[Джоанна Понсе, рейнджер]:

«Термометр позади меня металлический. Он нагревается на солнце, так что показания будут на пару градусов выше, чем на самом деле. Но он отражает то, что мы ощущаем. Здесь на солнце очень жарко».

Долина смерти давно известна своей невыносимой жарой. Однако здесь с каждым годом становится ещё жарче. Так, семь температурных рекордов зарегистрировали за последние десять лет.

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При этом, невыносимая жара изматывает и другие регионы на юго-западе США. Так, в Аризоне люди спасаются под уличными распылителями. Температура здесь уже больше двух недель доходит до +43.

[Калил Вашингтон, местный житель]:

«Очень сухая жара. Это как стоять возле открытой духовки, когда что-то выпекаешь». [Лаура Стюарт, местная жительница]:

«Да, здесь всегда нужно быть начеку, поскольку, если не проявлять осторожность, то жара может убить человека очень быстро».

А на восточном побережье США главная проблема – дожди. Новая Англия уже готовится к новым ливням, а в Пенсильвании по меньшей мере четыре человека погибли в результате внезапного наводнения.

Регион страдает от штормов в преддверии холодного фронта, который идёт с запада. В зону риска входят такие крупные города, как Нью-Йорк, Бостон и Филадельфия.

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул в воскресенье призвала жителей штата воздержаться от поездок в сильный дождь.

[Кэти Хокул, губернатор штата Нью-Йорк]:

«Пожалуйста, оставайтесь дома. Держитесь подальше от дорог, пока ливни не закончатся. Мы уже видели, что это за дожди. В округе Саффолк выпало 120 миллиметров осадков. Это много и всего за два часа. На прошлой неделе за короткое время в округе Ориндж выпало 200 миллиметров дождя, что привело к разрушительным последствиям».

Метеослужба сообщает, что на северо-востоке США также существует повышенная опасность торнадо и оползней.

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