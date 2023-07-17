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Пожар на испанском острове Пальма: тысячи жителей эвакуируют

Пожар на испанском острове Пальма: тысячи жителей эвакуируют

На испанском острове Пальма жителей эвакуируют из-за лесного пожара. Свои дома уже покинули более 4000 человек...

Дата загрузки: 2023-07-18

Пожар на испанском острове Пальма: тысячи жителей эвакуируют

На испанском острове Пальма жителей эвакуируют из-за лесного пожара. Свои дома уже покинули более 4000 человек. Огонь тем временем сжёг уже 13 домов.

[эвакуированная]:
«Видела много пожаров, но такой – впервые. Это просто ужасно».

[эвакуированная]:
«Мне позвонил брат. Сказал, что нужно уезжать. Я пошла домой, а потом нам сказали ехать. И мы поехали туда, куда нам сказали».

Для людей оборудовали эвакуационные центры.

[сотрудница Красного Креста]:
«Им предоставят кровать, еду и всё необходимое».

Пожар начался в лесистой местности на севере канарского острова. Он выжег уже почти 5000 гектаров территории.

В тушении огня задействовано около 300 пожарных. Им помогают военные.

[Мигель Анхель Мартин, пожарный]:
«Мы сделали контрольную линию безопасности от трассы, потом ниже закрепим другую. Мы проводим прожиг, чтобы, когда фронт туда придёт, он попал в чёрную зону, и огонь можно было контролировать».

Остров Пальма входит в Канарский архипелаг у побережья Западной Африки. Как и некоторые регионы Европы, он сейчас страдает от экстремально жарких температур.
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