Два человека погибли, шесть ранены в результате массовой стрельбы в Новой Зеландии

Американский солдат, который самовольно пересёк границу между Южной и Северной Кореей, задержан военными КНДР. Как сообщили..
Дата загрузки: 2023-07-21
Как сообщили СМИ, Рядовой Трэвис Кинг направлялся из Южной Кореи в США для оформления увольнения из американских вооружённых сил. Однако пройдя паспортный контроль, он каким-то образом присоединился к экскурсионной группе, которая следовала в Демилитаризованную зону между Южной и Северной Кореей.
Во время экскурсии он умышленно и по своей воле пересёк границу и бежал на территорию КНДР.
По словам свидетелей, они сначала подумали, что это была шутка или попытка сделать что-то экстремальное.
[Сара Лэсли, туристка из Новой Зеландии]:
«Кто-то очень быстро мимо меня пробежал. Не поняла, что происходит. Я не предполагала, что кто-то в здравом уме захотел бы попасть в Северную Корею, поэтому решила, что это была попытка добежать до забора на границе с Северной Кореей и попросить кого-нибудь снять это или что-то в этом роде».
Демилитаризованная зона – одна их самых укреплённых границ в мире. Она напичкана камерами наблюдения, а также окружена электрическими ограждениями и колючей проволокой. Вооружённая охрана дежурит здесь круглосуточно.
[Сара Лэсли, туристка из Новой Зеландии]:
«Всё произошло довольно быстро. Я видела его бегущим всего несколько секунд. Этого хватило, чтобы пересечь границу. Потом через пару секунд солдаты закричали и побежали за ним. Нам сказали вернуться в здание. Была небольшая суматоха. Всё произошло очень быстро».
Это первый подобный случай. Обычно бегство совершают северокорейцы, которые пытаются попасть на южнокорейскую сторону. Каждый год регистрируют десятки перебежчиков.
А в 2017 году в Южную Корею через демилитаризованную зону бежал северокорейский солдат. В его сторону сделали более 40 выстрелов, однако ему удалось выжить и перебраться через границу.
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