По меньшей мере, двенадцать человек погибли, более сотни получили телесные повреждения в результате взрыва на складе..

Взрыв на складе пиротехники в Таиланде: 12 погибших

По меньшей мере, двенадцать человек погибли, более сотни получили телесные повреждения в результате взрыва на складе фейерверков в Таиланде. Такие данные приводят тайские власти.

Инцидент произошел в приграничном городе Сунгайколок в провинции Наратхиват.

Фейерверки хранились на несанкционированном складе на рынке Муно. Вспыхнувший пожар повредил более 200 домов, которые находились в округе. Пострадало более 350 человек.

Эта местная жительница в момент взрыва торговала на рынке рыбой.

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[рыночный продавец]:

«Взрывы прекратились только через час. Царил хаос. Мы держались друг за друга и не знали, что делать». [местный житель]:

«Это страшно. Я предупреждал их, что не нужно строить здесь склад, потому что это опасно. Если взорвётся, радиус поражения будет 10 километров. Зачем нужно было строить его рядом с жилым кварталом? Но никто не послушал моего совета».

От 20 до 30 семей остаются во временном убежище и не могут вернуться в повреждённые дома.

Власти расследуют причину трагедии. По предварительной версии, возгорание произошло из-за сварочный работ.

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