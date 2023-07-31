Взрыв на складе пиротехники в Таиланде: 12 погибших

По меньшей мере, двенадцать человек погибли, более сотни получили телесные повреждения в результате взрыва на складе..
Дата загрузки: 2023-07-31
Инцидент произошел в приграничном городе Сунгайколок в провинции Наратхиват.
Фейерверки хранились на несанкционированном складе на рынке Муно. Вспыхнувший пожар повредил более 200 домов, которые находились в округе. Пострадало более 350 человек.
Эта местная жительница в момент взрыва торговала на рынке рыбой.
[рыночный продавец]:
«Взрывы прекратились только через час. Царил хаос. Мы держались друг за друга и не знали, что делать». [местный житель]:
«Это страшно. Я предупреждал их, что не нужно строить здесь склад, потому что это опасно. Если взорвётся, радиус поражения будет 10 километров. Зачем нужно было строить его рядом с жилым кварталом? Но никто не послушал моего совета».
От 20 до 30 семей остаются во временном убежище и не могут вернуться в повреждённые дома.
Власти расследуют причину трагедии. По предварительной версии, возгорание произошло из-за сварочный работ.
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