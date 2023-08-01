Швейный стартап помогает столице Уганды избавляться от пластиковых отходов

Эта возвышенность с высоты птичьего полёта кажется небольшой горой. Но на самом деле это свалка на..

Эта возвышенность с высоты птичьего полёта кажется небольшой горой. Но на самом деле это свалка на окраине Кампалы в Уганде. Восточноафриканская страна производит около 600 тонн пластиковых отходов ежедневно. На фоне этого некоторые угандийцы сделали своей профессией сбор и продажу мусора. Роджерс занимается этим уже три года. [Роджерс Кайемба, сборщик пластиковых отходов]:«Я собираю примерно 190 килограммов пластиковых отходов в день. Но сколько тут выброшено, подсчитать невозможно».

Пластик и полиэтилен покупают различные стартапы. Один из них основала Шамим Налуйима. Она выросла в городских трущобах и не раз видела наводнения, случившиеся из-за того, что отходы перекрыли сточные канавы.

[Шамим Налуйима, основательница компании Edu-Plastics]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Проблема очень велика. В Уганде перерабатывают всего 1% отходов. Нет решений проблемы с пластиком. У нас много компаний, которые его производят, но мало перерабатывающих предприятий, которые дают пластику вторую жизнь».

На предприятии Шамим шьют школьные рюкзаки из полиэтиленовых пакетов.

[Шамим Налуйима, основательница компании Edu-Plastics]:

«Рюкзак водонепроницаемый, прочный, износостойкий и делается вручную местным производителем».

Такие рюкзаки одной из первых закупила для своих учеников школа в округе Мпиги в пригороде Кампалы.

[Флоренс Намукаса, учительница]:

«Школьники приходят домой и просят родителей не бросать повсюду пластиковые отходы, поскольку из них можно сделать хорошие вещи. Они показывают им свои рюкзаки. Это здорово, что они доносят важную информацию до родителей».

Стартап также делает из пластиковых отходов линейки, счёты и другие школьные принадлежности.

Короткая ссылка на эту страницу: