Сотни мёртвых птиц выбросило на пляж в Чили

Несколько сотен мёртвых птиц выбросило на берег в провинции Кокимбо на севере Чили. Причина их гибели..

Несколько сотен мёртвых птиц выбросило на берег в провинции Кокимбо на севере Чили. Причина их гибели не ясна. Власти просят людей не подходить к тушкам пернатым и не прикасаться к ним.

[житель провинции Кокимбо]:

«Мы должны быть осторожными и не приближаться к мёртвым птицам или животным, которых выбрасывает на берег». [жительница провинции Кокимбо]:

«Я не даю собаке подходить к мёртвым птицам и не позволяю их обнюхивать, поскольку эта ситуация с погибшими птицами меня немного пугает».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Тушки птиц убирают с берега. Некоторые уже отправили в лабораторию в Сантьяго. Там специалисты проведут анализы и выяснят причину гибели пернатых. Возможно, они умерли от птичьего гриппа.

Эта острая инфекционная вирусная болезнь может одновременно поражать до трёх видов птиц. В зависимости от штамма погибает от 10 до 100 процентов заболевших пернатых. Дикие птицы, в отличие от домашних, более устойчивы к вирусу.

Короткая ссылка на эту страницу: