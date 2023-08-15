В Австралии сельскохозяйственные отходы спасают от свалки

Австралийский фермер Муи Ма выращивает манго недалеко от Дарвина. Работа тяжёлая, но не всегда успешная. Каждый..
Дата загрузки: 2023-08-15
[Муи Ма, фермер]:
«Мы вкладываем много ресурсов. И это наш единственный доход. Когда видишь много отходов, становится грустно, и впадаешь в депрессию, ведь это потеря денег».
Впрочем, в Северной территории Австралии намерены это изменить. Здесь запустили проект, который позволяет находить применение отходам сельскохозяйственной промышленности.
[Пол Берк, бывший директор Ассоциации фермеров]:
«Пищевые отходы – большая проблема. Мы вкладываем много ресурсов, чтобы вырастить овощи и фрукты. И если они не попадают на полки магазинов, то производители терпят убытки».
В Дарвине создали экспериментальный завод по переработке сельскохозяйственных отходов. Из них делают сухофрукты и корм для домашних животных. Вся продукция проходит термическую стерилизацию, поэтому её можно хранить при комнатной температуре.
[Роджер Стэнли, специалист по продуктам питания]:
«Я слышал, что, когда поезда терпят крушение, прерывается поставка продуктов питания. В таком случае людям нужны продукты, которые долго хранятся».
В Северной территории ежегодно выбрасывают 14 с половиной тысяч тонн манго. Теперь у фермеров появилась надежда на то, что их урожай будет полностью спасён.
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