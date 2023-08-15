В Австралии сельскохозяйственные отходы спасают от свалки

Австралийский фермер Муи Ма выращивает манго недалеко от Дарвина. Работа тяжёлая, но не всегда успешная. Каждый..

[Муи Ма, фермер]:

«Мы вкладываем много ресурсов. И это наш единственный доход. Когда видишь много отходов, становится грустно, и впадаешь в депрессию, ведь это потеря денег».

Австралийский фермер Муи Ма выращивает манго недалеко от Дарвина. Работа тяжёлая, но не всегда успешная. Каждый год женщине приходится мириться с тем, что часть урожая пропадёт. 20 из ста тонн идут на помойку, поскольку манго не соответствуют товарному качеству.

Впрочем, в Северной территории Австралии намерены это изменить. Здесь запустили проект, который позволяет находить применение отходам сельскохозяйственной промышленности.

[Пол Берк, бывший директор Ассоциации фермеров]:

«Пищевые отходы – большая проблема. Мы вкладываем много ресурсов, чтобы вырастить овощи и фрукты. И если они не попадают на полки магазинов, то производители терпят убытки».

В Дарвине создали экспериментальный завод по переработке сельскохозяйственных отходов. Из них делают сухофрукты и корм для домашних животных. Вся продукция проходит термическую стерилизацию, поэтому её можно хранить при комнатной температуре.

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[Роджер Стэнли, специалист по продуктам питания]:

«Я слышал, что, когда поезда терпят крушение, прерывается поставка продуктов питания. В таком случае людям нужны продукты, которые долго хранятся».

В Северной территории ежегодно выбрасывают 14 с половиной тысяч тонн манго. Теперь у фермеров появилась надежда на то, что их урожай будет полностью спасён.

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