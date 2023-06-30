Десятки больных морских львов выбрасываются на берег в Калифорнии

Морские львы десятками выбрасываются на побережье Тихого океана в Калифорнии. Некоторые умирают, а некоторых ещё можно..

Морские львы десятками выбрасываются на побережье Тихого океана в Калифорнии. Некоторые умирают, а некоторых ещё можно спасти.

Морских животных лечат в Центре по уходу за морскими млекопитающими в Лос-Анджелесе. Они поступают туда уже три недели подряд, и ситуация становится всё сложнее.

[Джон Уорнер, директор Центра по уходу за животными]:

«Всё началось с небольшого числа. В первую неделю поступили 12 животных. На следующей неделе у нас уже было более 60 пациентов. Так что всё развивается стремительно».

Причина эпидемии кроется в цветении морских водорослей. Они вырабатывают нейротоксин, а точнее – домоевую кислоту. Её также называют «кислотой зомби». У людей этот яд вызывает потерю кратковременной памяти и токсикологические поражения головного мозга. У морских животных начинаются судороги и тремор.

[Лорен Палмер, ветеринар]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Отравление идёт по цепочке. Мелкая рыба поедает токсичные водоросли, а потом становится добычей какого-нибудь морского существа. В итоге хищник тоже заболевает.

В реабилитационном центре подопечным дают противоэпилептические препараты, но главное – вывести токсины из организма. Лечение может длиться до двух месяцев.

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