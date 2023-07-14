Как дикий тюлень дружит с людьми на пляже

Дикий тюлень Сэмми стал местной знаменитостью на пляже Веймут в Великобритании. Он очень общительный и сам подходит к людям.



Сэмми поселился на пляже во время карантина. Тогда людей там было мало. Он спокойно отдыхал на песке и ловил рыбу. Когда сняли ограничения, людей стало больше. Но тюленя это не встревожило. Наоборот, он искал себе компанию среди отдыхающих.



«У Сэмми есть привычка неожиданно подплывать к людям и пытаться забраться на их доску для сёрфинга, каяк или на спину, – рассказал фотограф Уилл Бэдман. – Похоже, ему нравятся камеры… когда он приходит на пляж отдохнуть».



Однажды фотограф приехал на съёмку рано утром, чтобы сфотографировать Сэмми на восходе. Как обычно, тюлень обошёл весь пляж и нашёл новых людей, чтобы подружиться.



На фото Сэмми улыбается, высовывает язык и машет в камеру. Тюленю нравится быть в центре внимания. «Сэмми – самоуверенный молодой тюлень Он строит рожицы и выглядит забавно», – рассказал фотограф.

Поскольку молодой тюлень очень дружелюбный, иногда люди хотят его потрогать или подойти к нему поближе. Но нужно помнить, что это дикое животное. Посетителям пляжа рекомендуют наблюдать за ним издалека и отходить подальше, если он приближается.

Группа добровольцев следит за тем, чтобы Сэмми спокойно жил на пляже и был в безопасности.