7 чудес света за 7 дней: британец стал рекордсменом Книги Гиннесса

Именно здесь, в Чичен-Ице – древнем городе майя в Мексике, британец Джейми Макдональд стал рекордсменом Книги..

[Джейми Макдональд, путешественник]:

«Посетить все семь чудес света – такое бывает раз в жизни. Большинство людей не сделают такого даже за всю жизнь. А передо мной встала задача увидеть семь чудес за семь дней».

Именно здесь, в Чичен-Ице – древнем городе майя в Мексике, британец Джейми Макдональд стал рекордсменом Книги Гиннесса. Он совершил невероятное путешествие – за семь дней посетил «Новые семь чудес света». А точнее, на это ушло шесть дней 16 часов и 14 минут.

Первым делом британец побывал на Великой Китайской стене. Это крупнейшее в мире архитектурное сооружение. Вторая остановка – «Тадж-Махал» в Индии. Здесь у Джейми было лишь несколько минут, чтобы разыскать чиновника, который засвидетельствовал посещение достопримечательности.

Следующим стал древний город Петра в Иордании, который прославился во многом благодаря кинофильмам, в том числе об Индиане Джонсе. Покинув Иорданию, путешественник прилетел в Рим. Здесь побывал в Колизее, в чьих стенах когда-то сражались гладиаторы.

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После этого Джейми постоял у подножия статуи Христа-Искупителя в Бразилии, потом отправился в Мачу-Пикчу в Перу. Здесь ему понравилось больше всего.

[Джейми Макдональд, путешественник]:

«Более 8000 метров над уровнем моря. Оказываешься в горах среди облаков. Это так возвышенно. И теперь я хочу спокойно подняться на такую высоту, а не мчаться наверх сломя голову».

Во время путешествия Джейми мало ел и почти не спал. Преодолел почти 37 тысяч километров. Использовал только общественный транспорт. Совершил 13 перелётов, 16 поездок на такси, девять раз ездил на автобусе, четыре раза на поезде и один раз на санях. Путешествие спланировало и оплатило туристическое агентство.

Британец решился на такое приключение, чтобы собрать деньги на благотворительность. Он помогает людям, страдающим от сирингомиелии. Это заболевание позвоночника. Оно было и у Джейми. Почти всё детство он лечился в больницах. Иногда даже не мог ходить. В итоге всё же победил недуг.

С тех пор мужчина всегда в движении. Он пробежал в одиночку через США и Канаду и проехал на велосипеде от Таиланда до Великобритании. Говорит, что собрал на благотворительность уже более миллиона евро.

Ну а теперь Джейми хочет побыть дома, где его ждут жена и трое детей, включая новорождённых двойняшек.

[Джейми Макдональд, путешественник]:

«Мне нужно просто вернуться к близнецам. Думаю, это само по себе приключение».

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