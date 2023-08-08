Зимой – как летом: в Лиме побит температурный рекорд

В Перу – необычно тёплая зима. Настолько тёплая, что жители столицы Лимы отправились отдыхать на пляжи...

[отдыхающий]:

«Очень необычно, что зимой в этом полушарии столько солнца, и можно плавать в море».

В Перу – необычно тёплая зима. Настолько тёплая, что жители столицы Лимы отправились отдыхать на пляжи.

В Лиме зафиксировали выше плюс 27. Это привычная летняя температура, и для зимы она стала рекордом за всю историю наблюдений.

Многие такой погоде рады. Для чьего-то бизнеса потепление стало плюсом.

[Серхио Родригес, инструктор по сёрфингу]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Постоянно солнечно уже неделю, как летом. Не знаю, будет ли у нас теперь лето, потому что говорят, что с февраля-января начнутся дожди. Так что солнце сейчас нам на руку – у нас больше работы, поскольку люди ждут сёрфинга». [Роландо Киска, рыбак]:

«Необычно, потому что мы уже много лет не видели на перуанском побережье столько рыбы бонито. Пеламиды довольно много из-за потепления воды, это тепловодная рыба. Так что это нам на пользу».

Впрочем, радуются не все. Например, в минусе оказались продавцы тёплой одежды.

[Карина Суарес, продавец в магазине одежды]:

«К сожалению, из-за жары продажи то есть, то нет. Это влияет на нас, потому что люди больше не покупают так много тяжёлой одежды, носят более лёгкую».

Метеорологи говорят, что всему виной – природный феномен Эль-Ниньо.

[Юрий Эскахадильо, климатолог]:

«Мы переживаем прибрежное явление Эль-Ниньо. Это означает, что море у перуанского побережья, особенно на севере, на 3-4 градуса теплее нормы».

Согласно прогнозам, в столице Перу будет так жарко весь август.

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