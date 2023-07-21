Вот так выглядят лучшие друзья всех бездомных собак Сан-Паулу. Мигель Перейра и его четвероногая напарница Руби..

Как бразилец и его собака стали лучшими друзьями бродячих псов

[Мигель Перейра де Соуза, курьер]:

«Однажды я купил килограмм корма и разделил на семь пакетов. Я сказал себе, что, начиная с этого дня, буду давать пакетик корма каждой встречной голодной собаке. Я снял это на видео и выложил в социальные сети, после чего люди стали присылать мне корм. Так однажды я обнаружил, что у меня в гостиной более 700 килограммов собачьего корма».

Вот так выглядят лучшие друзья всех бездомных собак Сан-Паулу. Мигель Перейра и его четвероногая напарница Руби ежедневно колесят по улицам бразильского мегаполиса и кормят собак, которым повезло меньше.

Руби тоже когда-то была бездомной. Мигель забрал её с улицы в плачевном состоянии. Выходил, и с тех пор они неразлучны.

[Мигель Перейра де Соуза, курьер]:

«Я никогда не сажал Руби на мотоцикл против её воли. Она всегда сама запрыгивает на сиденье, она всегда хочет ехать. Я стал брать её с собой на каждую доставку».

Вообще у Мигеля – своя служба доставки товаров для собак. Называется «Милашка Руби». Он открыл её три года назад. И вся прибыль также идет на покупку собачьего корма для бродячих животных.

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[Мигель Перейра де Соуза, курьер]:

«Милашка Руби – это не просто спасённая бездомная собака, которая ездит на мотоцикле. Руби вносит свой вклад в дело защиты животных. Мы доставляем собакам еду, и уже раздали более пяти тонн корма».

Местные жители поддерживают эту инициативу.

[жительница Сан-Паулу]:

«После пандемии на улицах много собак. К сожалению, люди их бросили. Мигель помогает бездомным собакам. Он возит им корм и воду, а также вдохновляет других это делать. Думаю, это замечательно. Я очень горжусь тем, что участвую в этом».

В соцсетях у Мигеля и Руби уже более 150 000 подписчиков.

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