3 июля стало самым жарким днём в истории

Понедельник 3-е июля стал самым жарким днём на нашей планете за всю историю наблюдений. Такие данные..

Понедельник 3-е июля стал самым жарким днём на нашей планете за всю историю наблюдений. Такие данные приводит Национальный центр экологического прогнозирования США.

Средняя мировая температура достигла 17,01 градуса по Цельсию. Это выше предыдущего рекорда в 16,92 градуса, который был зафиксирован в августе 2016 года, когда по всему миру бушевали тепловые волны.

От сильной жары в последние недели страдает юго-запад США. В понедельник в Финиксе, штат Аризона, температура достигла почти 47 градусов, сделав 3 июля самым жарким днём ​​в городе в этом году. Это на градус ниже рекордного значения для этой даты. А в Южном Техасе недавно столбики термометров поднимались до 48 градусов.

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В Китае тоже жарко. Там установилась тепловая волна выше 35 градусов.

В Северной Африке температура приближается к плюс 50.

На севере Индии, в штате Уттар-Прадеш, в конце июня было почти плюс 45. Больницы были заполнены пациентами с перегревом.

И даже в Антарктиде, где сейчас зима, зарегистрированы аномально высокие температуры. Так, на исследовательской базе имени Вернадского недавно был побит рекорд июльского максимума. Там зафиксировали плюс 8,7 градуса по Цельсию.

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