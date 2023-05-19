Что пришлось пережить невесте, чтобы воплотить свою мечту

Дженнифер Дармон мечтала о свадебной церемонии в церкви. Она представляла себе, как будет идти к алтарю. Несчастный случай изменил все планы.



В 2008 году девушка попала в автомобильную аварию и получила травму позвоночника. Её парализовало. Врачи опасались, что Дженнифер никогда не сможет ходить.



Девушка мечтала о свадьбе со своим молодым человеком Майком Белавец. Она хотела, чтобы отец вёл её к алтарю навстречу будущему мужу. Это давало силы бороться с недугом. После операции девушка проходила реабилитацию в Центре восстановления спинномозговой травмы Мичиганского института.



Однажды она сказала жениху, что он не обязан с ней оставаться. Но Майк не отказался от любви к Дженнифер. Он всегда был рядом с ней после операции или сеансов терапии. Майкл ездил к Дженнифер в реабилитационный центр три раза в неделю. Он сказал Дженнифер, что независимо от исхода лечения, хочет на ней жениться.

Через два года после аварии мечта Дженнифер сбылась. В день свадьбы она шла к алтарю с помощью ножных скоб, которые были скрыты под свадебным платьем. Её поддерживали отец и брат. Это было очень трогательно, у многих на глазах выступили слёзы. Смотрите видео.

