В английском графстве Девон уже светит летнее солнце. А это означает, что можно возвращаться к любимым..

В Великобритании за качеством воды на пляжах будут следить датчики

[Барри Коллинз, гребец]:

«Вода стала хуже. Конечно, мы не добиваемся того, чтобы её можно было пить. Просто хотим, чтобы можно было купаться и наслаждаться водой безопасно».

В английском графстве Девон уже светит летнее солнце. А это означает, что можно возвращаться к любимым водным видам спорта. Впрочем, эти гребцы не решаются окунаться. Дело в том, что местную водоснабжающую компанию недавно оштрафовали на 2,5 миллиона фунтов за незаконный сброс сточных вод.

В Великобритании официально открыли купальный сезон. Одновременно на всех пляжах установили сеть датчиков. Их будут использовать для проверки качества воды до сентября.

В Англии официальных пляжей – 425.

[Брюс Ньюпорт, менеджер по охране окружающей среды]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Загрязнителей воды обещают привлекать к ответственности. За последние пять лет им выписали штрафов на сумму в 250 миллионов фунтов стерлингов.

Впрочем, критики говорят, что на самом деле это не снижает прибыли компаний, занимающихся водоснабжением. Не все водоёмы находятся под наблюдением официальных органов.

Добровольцы каждую неделю проверяют уровень аммиака в реке Лим. Сейчас он опасно высок. Из-за сброса сточных вод водоём уже признали экологически мёртвым.

Добровольцы поделились своими результатами с местной водопроводной компанией.

[Лиз, волонтёр]:

«Очевидно, что нужно решать проблемы, которые накапливались десятилетиями. Загрязняющие вещества всё ещё попадают в реку».

Между тем, информацию о качестве воды на официальных пляжах Англии будут публиковать в интернете. С ней можно будет ознакомиться прямо перед купанием.

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