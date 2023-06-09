Гигантскую живую цепь сформировали бразильцы на берегу залива Гуанабара

«Обними океан» Рио-де-Жанейро, Бразилия Бразильцы взялись за руки и сформировали гигантскую живую цепь на берегу залива..

«Обними океан»Рио-де-Жанейро, Бразилия

Бразильцы взялись за руки и сформировали гигантскую живую цепь на берегу залива Гуанабара в Рио-де-Жанейро. Акция под названием «Это объятия» посвящена Всемирному дню океанов. Она походит в престижном районе Сан-Конраду.

В этот день волонтёры также собрали весь мусор на местном пляже.

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Всемирный день океанов отмечают ежегодно 8 июня. Идею предложили в 92-м году на международном саммите «Планета Земля» в Рио-де-Жанейро. Генеральная Ассамблея ООН учредила праздник в 2009 году. Его отмечают все, кто имеет отношение к Мировому океану.

В этот день учёные-экологи, ихтиологи и сотрудники океанариумов и зоопарков объединяются и проводят мероприятия, направленные на защиту морской флоры и фауны.

Акция «Это объятия» проходит в Рио-де-Жанейро в третий раз.

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