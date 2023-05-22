Йога с домашним питомцем. Весёлое видео

Дай Аоки из Австралии – дрессировщик. У него две бордер-колли по кличке Эйс и Холли.



Когда Дай занимается йогой, его питомцы обычно рядом. Повторяя движения, собаки могут стоять на передних или задних лапах. Как они занимаются йогой, смотрите видео.



Ещё одна собака из Австралии тоже любит йогу. Собаку зовут Секрет, и ей четыре года. Готовясь к занятию, она приносит коврик. Затем вместе с хозяйкой выполняет различные позы йоги. Смотрите видео.



Бордер-колли относятся к пастушьей породе. Это самые умные собаки. Им необходимы физические и умственные нагрузки. Питомцы требуют много внимания и обучения новым навыкам. Бордер-колли успешно занимаются флайболом, фрисби и фристайлом.