Концерт в автобусе: как бразильцев приобщают к искусству

С автовокзала в Сан-Паулу отправляется в рейс необычный автобус. Целый час он будет колесить по центру..
Дата загрузки: 2023-05-22
С автовокзала в Сан-Паулу отправляется в рейс необычный автобус. Целый час он будет колесить по центру города, но его пассажирам скучать не придётся. Здесь выступает творческий коллектив, развлекая людей музыкой и песнями.
В автобусе установлены профессиональное освещение и звуковое оборудование. Это культурный центр на колёсах. Цель проекта – привнести искусство и музыку в жизнь бразильцев, которые постоянно заняты на работе.
Вдохновителем идеи стал Андерсон Маурисиу. В юности, когда был студентом, он большую часть времени проводил в автобусе, добираясь до места учёбы и обратно.
[Андерсон Маурисиу, автор проекта]:
«И вот я подумал: ну что ж, автобус. Это передвижной дом для людей, которые живут далеко от города. Почему бы не превратить автобус в культурное пространство?»
Автобус ходит раз в неделю. Места надо бронировать онлайн, но если остаются свободные, то пускают внутрь в порядке очереди.
[пассажирка]:
«Здесь всем весело. Думаю, это замечательно. Прекраснее быть не может».
Каждую поездку представляют новую программу – это и концерты, и спектакли.
[Леве Вентуроти, певец]:
«Люди забывают, что искусство – очень важная часть жизни. И вдруг мы выступаем в автобусе, привносим искусство в городскую суету. Это дарит людям счастье».
Проект стартовал в 2019 году. Потом его прервала пандемия. Сейчас артисты, музыканты и зрители навёрстывают упущенное. Программу спонсируют власти.
Короткая ссылка на эту страницу: