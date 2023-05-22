С автовокзала в Сан-Паулу отправляется в рейс необычный автобус. Целый час он будет колесить по центру..

Концерт в автобусе: как бразильцев приобщают к искусству

С автовокзала в Сан-Паулу отправляется в рейс необычный автобус. Целый час он будет колесить по центру города, но его пассажирам скучать не придётся. Здесь выступает творческий коллектив, развлекая людей музыкой и песнями.

В автобусе установлены профессиональное освещение и звуковое оборудование. Это культурный центр на колёсах. Цель проекта – привнести искусство и музыку в жизнь бразильцев, которые постоянно заняты на работе.

Вдохновителем идеи стал Андерсон Маурисиу. В юности, когда был студентом, он большую часть времени проводил в автобусе, добираясь до места учёбы и обратно.

[Андерсон Маурисиу, автор проекта]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Автобус ходит раз в неделю. Места надо бронировать онлайн, но если остаются свободные, то пускают внутрь в порядке очереди.

[пассажирка]:

«Здесь всем весело. Думаю, это замечательно. Прекраснее быть не может».

Каждую поездку представляют новую программу – это и концерты, и спектакли.

[Леве Вентуроти, певец]:

«Люди забывают, что искусство – очень важная часть жизни. И вдруг мы выступаем в автобусе, привносим искусство в городскую суету. Это дарит людям счастье».

Проект стартовал в 2019 году. Потом его прервала пандемия. Сейчас артисты, музыканты и зрители навёрстывают упущенное. Программу спонсируют власти.

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