Цветочное искусство: красочный парад «Сильетерос» прошёл в Колумбии

Улицы Медельина в Колумбии засияли от обилия красок. Здесь проходит фестиваль цветов «Сильетерос». Лучшие мастера представили..

Улицы Медельина в Колумбии засияли от обилия красок. Здесь проходит фестиваль цветов «Сильетерос». Лучшие мастера представили композиции, созданные из сотен цветов.

В этом году в конкурсе победила сильета под названием «Вы сами выбираете цвет своих дней». Её создала Мария Атеортуа. Она третья женщина-победительница за всю историю фестиваля.

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[Мария Каролина Атеортуа, победительница конкурса]:«Моя сильета символическая. Я изобразила лотос, колибри и радугу. Суть в том, что человек сам решает, каким будет цвет его дней. В жизни есть неудачи и проблемы, и самому надо выбрать: остановиться или идти вперёд».

В фестивале участвуют более 500 человек. А на цветочной ярмарке в Медельине побывал миллион гостей.

Фестиваль «Сильетерос» проходит более 65 лет. Участники создают сложные и красивые сильеты, то есть композиции из цветов. Сильеты могут быть разных форм и размеров. Некоторые весят больше ста килограммов. Участники парада несут их на спине по главным улицам города. Потом жюри выбирает лучшую композицию.

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