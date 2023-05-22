100 маунтинбайкеров поучаствовали в соревнованиях по скоростному спуску в Боливии

Крутые спуски, бугры, ямы и повороты. В боливийском Ла-Пасе проходит новый этап скоростной велогонки Challenge Downhill. Длина трассы – 3,6 километра. В соревнованиях участвуют более 100 маунтинбайкеров.

[велосипедист]:

«Это спорт с высоким риском. Разница с предыдущими гонками в том, что эта в два раза длиннее. У нас более трёх километров спуска по склону, ступеньки, деревянные пандусы, грунтовые трамплины и подвесной мост. Это уникально». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [велосипедист]:

«Этот вид спорта сопряжён с высоким риском, поскольку мы преодолеваем препятствия, такие как ступени и спуски с уклоном более 45 градусов. Рельеф Ла-Паса подходит для этого вида спорта».

Организаторы выбрали Ла-Пас, чтобы побить мировой рекорд по самой длинной городской трассе для скоростного спуска. Пока он принадлежит Колумбии. Там длина такой трассы – 2,4 километра.

Чемпионом гонки стал боливиец Франклин Эспада. Он преодолел трассу за 6 минут и 2 секунды.

Короткая ссылка на эту страницу: