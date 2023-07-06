Молоды душой: 70-летние актёры играют юных влюблённых в театре в Англии

На сцене театра в английском Стратфорде-на-Эйвоне ставят пьесу Шекспира. Это спектакль о любви и молодости, но..
Дата загрузки: 2023-07-06
На сцене театра в английском Стратфорде-на-Эйвоне ставят пьесу Шекспира. Это спектакль о любви и молодости, но актёрам уже за 70. В их числе – знаменитая британская актриса Джеральдин Джеймс. Она впервые в таком возрасте играет влюблённую девушку.
Экспериментальный спектакль ставит режиссёр Омар Элериан. Он и пригласил Джеймс на главную роль.
[Омар Элериан, режиссёр]:
«Когда кто-то вроде Джеральдины Джеймс исполняет Розалинду – один из самых экстраординарных персонажей, – это подарок, поскольку мы видим огромный опыт и мастерство феноменального актёра».
Актриса сначала посчитала предложение шуткой, а потом засомневалась в том, что сможет сыграть девушку.
[Джеральдин Джеймс, актриса]:
«Я думала, у меня не получится, а муж сказал, что я точно смогу. И, чем дальше, тем увереннее я себя чувствую. Я в более хорошей форме, чем раньше. Надо просто действовать. И если я могу это сделать, то и другие смогут».
В спектакле играют 16 актёров, и только четверым из них меньше 70 лет.
[Омар Элериан, режиссёр]:
«Конечно, мы экспериментируем с восприятием аудитории. Но я понял уже сейчас, что люди быстро забывают о возрасте актёров. Они вникают в историю, и им начинает нравиться происходящее на сцене».
Спектакль будет идти в Королевском шекспировском театре до 5 августа.
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