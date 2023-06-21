Музыку на воде представила французская пианистка в центре Мадрида

Французская пианистка Виолетта Прево развлекла сотни жителей Мадрида. Они собрались вокруг искусственного озера, чтобы посмотреть ее..
Дата загрузки: 2023-06-21
[Виолетта Прево, пианистка]:
«Мы сливаемся с окружающей средой. Есть ветер, свет и всё остальное. И они придают музыке больше выразительности и силы, плавности и влияния. Более того, меняются отношения со зрителями. Мы находимся в среде, где им легче установить связь с музыкой. Нет театральной четвёртой стены, нет барьера между артистами и публикой».
Группа «Piano du Lac» выступает и во Франции. В этот раз она представила абсолютно новую программу. При этом пианистка исполняла как современные, так и классические произведения. Плавно наступил вечер, что сделало концерт ещё более живописным.
[зрительница]:
«Прекрасное пространство: свет, вода, отражение, музыка. Шоу в ярком контрастном пышном платье с фортепиано на воде и с прекрасной музыкой».
[зритель]:
«Это было потрясающе. Очень приятно было услышать музыку в обстановке, в которой обычно её не слышишь, – посреди озера. Кто хоть раз давал на концерте на маленьком плоту на озере? Это очень круто».
[зрительница]:
«Выступление было потрясающим, место прекрасное, звук тоже. Публика была очарована».
Группа планирует гастролировать по Испании до августа. При этом в центре Мадрида больше выступлений не будет.
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