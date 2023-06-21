Музыку на воде представила французская пианистка в центре Мадрида

Французская пианистка Виолетта Прево развлекла сотни жителей Мадрида. Они собрались вокруг искусственного озера, чтобы посмотреть ее..

[Виолетта Прево, пианистка]:

«Мы сливаемся с окружающей средой. Есть ветер, свет и всё остальное. И они придают музыке больше выразительности и силы, плавности и влияния. Более того, меняются отношения со зрителями. Мы находимся в среде, где им легче установить связь с музыкой. Нет театральной четвёртой стены, нет барьера между артистами и публикой».

Французская пианистка Виолетта Прево развлекла сотни жителей Мадрида. Они собрались вокруг искусственного озера, чтобы посмотреть ее выступление на плоту. На нём установили пианино. Также ей аккомпанировал гитарист.

Группа «Piano du Lac» выступает и во Франции. В этот раз она представила абсолютно новую программу. При этом пианистка исполняла как современные, так и классические произведения. Плавно наступил вечер, что сделало концерт ещё более живописным.

[зрительница]:

«Прекрасное пространство: свет, вода, отражение, музыка. Шоу в ярком контрастном пышном платье с фортепиано на воде и с прекрасной музыкой». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Это было потрясающе. Очень приятно было услышать музыку в обстановке, в которой обычно её не слышишь, – посреди озера. Кто хоть раз давал на концерте на маленьком плоту на озере? Это очень круто». [зрительница]:

«Выступление было потрясающим, место прекрасное, звук тоже. Публика была очарована».

Группа планирует гастролировать по Испании до августа. При этом в центре Мадрида больше выступлений не будет.

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