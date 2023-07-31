fb pixel
Телеканал NTD

150 собак и их владельцы пробежали 4 км по улицам Каракаса

150 собак и их владельцы пробежали 4 км по улицам Каракаса

С нетерпением и лаем более 150 собак вместе со своими владельцами устремляются вперёд. В столице Венесуэлы..

Дата загрузки: 2023-07-31

150 собак и их владельцы пробежали 4 км по улицам Каракаса
С нетерпением и лаем более 150 собак вместе со своими владельцами устремляются вперёд. В столице Венесуэлы во второй раз проходит «Собачий забег». Участники соревнования должны преодолеть дистанцию в четыре километра.

[Хосе Орландо, участник соревнований]:
«Связь между владельцем и домашним животным невозможно разрушить. Со временем мы становимся единым целым, и нам не нужны слова. Собаки не умеют говорить, но могут передать человеку свою мысль. Они обладают таким качеством».

Венесуэла уже много лет переживает серьёзный экономический кризис. У людей часто не хватает денег на еду для себя, не говоря уже о собаках. Из-за этого многие отдают питомцев в приют или просто выгоняют на улицу. Организаторы соревнований собирают деньги на помощь брошенным животным.

[Андреина Неджме, организатор соревнований]:
«Идея в том, чтобы позволить собакам нормально жить в приюте, пока они ждут второй возможности обрести хозяев».

Все участники забега заплатили по 30 долларов за возможность выступить на соревнованиях.
Короткая ссылка на эту страницу:

© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Открой мир в своем смартфоне

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...