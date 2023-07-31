150 собак и их владельцы пробежали 4 км по улицам Каракаса

С нетерпением и лаем более 150 собак вместе со своими владельцами устремляются вперёд. В столице Венесуэлы..

[Хосе Орландо, участник соревнований]:

«Связь между владельцем и домашним животным невозможно разрушить. Со временем мы становимся единым целым, и нам не нужны слова. Собаки не умеют говорить, но могут передать человеку свою мысль. Они обладают таким качеством».

С нетерпением и лаем более 150 собак вместе со своими владельцами устремляются вперёд. В столице Венесуэлы во второй раз проходит «Собачий забег». Участники соревнования должны преодолеть дистанцию в четыре километра.

Венесуэла уже много лет переживает серьёзный экономический кризис. У людей часто не хватает денег на еду для себя, не говоря уже о собаках. Из-за этого многие отдают питомцев в приют или просто выгоняют на улицу. Организаторы соревнований собирают деньги на помощь брошенным животным.

[Андреина Неджме, организатор соревнований]:

«Идея в том, чтобы позволить собакам нормально жить в приюте, пока они ждут второй возможности обрести хозяев».

Все участники забега заплатили по 30 долларов за возможность выступить на соревнованиях.

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