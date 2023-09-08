Гонконг накрыл самый сильный ливень в истории этого региона КНР. Такого здесь не видели как минимум..

Сильнейший за 140 лет: Гонконг накрыл рекордный ливень

Гонконг накрыл самый сильный ливень в истории этого региона КНР. Такого здесь не видели как минимум 140 лет – то есть за всё время наблюдений.

Это остатки тайфуна «Хайкуй». Из-за непогоды в Гонконге начались сильные наводнения. Затоплены автодороги и торговые центры. Кое-где сошли оползни.

Местами затопило и метро. Из-за этого остановили движение на одной из оживлённых веток. Другие работают, но поезда ходят с задержками.

Наземный общественный транспорт тоже встал. Для мегаполиса это настоящий коллапс. Гонконг густо населён – около семи тысяч человек на квадратный километр.

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Метеорологи объявили наивысший уровень опасности – чёрный. Пока он действует, людям рекомендуют воздержаться от любых поездок.

В связи с этим власти отменили занятия в школах. Рабочим также предписали оставаться дома.

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