В Индии столкнулись поезда: 275 погибших

До 275 возросло число жертв крушения трёх поездов на востоке Индии. Трагедия стала самой крупной в..

До 275 возросло число жертв крушения трёх поездов на востоке Индии. Трагедия стала самой крупной в своём роде для страны более чем за 20 лет.

Из-за нехватки мест тела более сотни погибших отправили в несколько моргов в частных больницах в разных регионах. Люди толпятся возле медучреждений в надежде найти своих родственников.

[Сима Чаудхари, жена пропавшего без вести]:

«Чиновники говорят спрашивать в больницах. Я была во всех больницах и не нашла его. Сейчас еду в больницу в Бхубанешваре. Верните мне мужа, больше ничего не нужно».

Трагедия случилась в пятницу вечером близ города Баласор в штате Орисса. Как сообщается, пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой состав, после чего вылетел на соседнюю колею, где в тот момент шёл встречный пассажирский поезд.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Пострадало около 1200 человек.

По предварительным данным, причиной крушения стал сбой автоматическогго сигнала, регулирующего движение – пассажирский поезд, ехавший из Ченная в Калькутту, свернул с главного пути на парковочную колею на скорости почти 130 километров в час. Дальше – столкновение со стоящим товарным составом, и первые пять вагонов слетели с рельсов. Они зацепили два последних вагона поезда, следовавшего навстречу из Ешвантпура в Ховрах со скоростью более 120 километров в час.

К настоящему времени на аварийном участке дороги возобновили движение товарных поездов. К среде обещают пустить и пассажирские.

По железным дорогам Индии ежедневно перемещаются более 13 миллионов пассажиров. При этом транспорт небезопасный из-за стареющей инфраструктуры.

Короткая ссылка на эту страницу: