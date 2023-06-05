В Индии столкнулись поезда: 275 погибших

До 275 возросло число жертв крушения трёх поездов на востоке Индии. Трагедия стала самой крупной в..
Дата загрузки: 2023-06-06
До 275 возросло число жертв крушения трёх поездов на востоке Индии. Трагедия стала самой крупной в своём роде для страны более чем за 20 лет.
Из-за нехватки мест тела более сотни погибших отправили в несколько моргов в частных больницах в разных регионах. Люди толпятся возле медучреждений в надежде найти своих родственников.
[Сима Чаудхари, жена пропавшего без вести]:
«Чиновники говорят спрашивать в больницах. Я была во всех больницах и не нашла его. Сейчас еду в больницу в Бхубанешваре. Верните мне мужа, больше ничего не нужно».
Трагедия случилась в пятницу вечером близ города Баласор в штате Орисса. Как сообщается, пассажирский поезд врезался в стоящий грузовой состав, после чего вылетел на соседнюю колею, где в тот момент шёл встречный пассажирский поезд.
Пострадало около 1200 человек.
По предварительным данным, причиной крушения стал сбой автоматическогго сигнала, регулирующего движение – пассажирский поезд, ехавший из Ченная в Калькутту, свернул с главного пути на парковочную колею на скорости почти 130 километров в час. Дальше – столкновение со стоящим товарным составом, и первые пять вагонов слетели с рельсов. Они зацепили два последних вагона поезда, следовавшего навстречу из Ешвантпура в Ховрах со скоростью более 120 километров в час.
К настоящему времени на аварийном участке дороги возобновили движение товарных поездов. К среде обещают пустить и пассажирские.
По железным дорогам Индии ежедневно перемещаются более 13 миллионов пассажиров. При этом транспорт небезопасный из-за стареющей инфраструктуры.
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