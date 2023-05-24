Колибри: уникальное видео с 30 птицами

Колибри, обычно ведут уединённый образ жизни и не собираются стаи. Поэтому видео, на котором 30 птиц плещутся в ванне в одном месте – уникально. Его снял Скотт Логан в 2017 году.



У колибри есть интересные особенности. Вот некоторые из них:

Колибри – единственные птицы, которые могут летать задом наперед.

Вес в среднем меньше 5 г.

Лапы предназначены только для сидения, поэтому они не могут ни прыгать, ни ходить.

Колибри может поглощать нектара в два раза больше веса своего тела.

Это самые маленькие птицы, которые мигрируют. Но в отличие от большинства птиц, они не летят стаей, а мигрируют в одиночку. Пролетают расстояние до 800 км в одну сторону.



Когда начинается брачный сезон, самцы колибри демонстрируют свои воздушные навыки перед избранницей. Иногда самцы-колибри совершают смертельные трюки. Например, бросаются на землю, чтобы потом взлететь обратно, но могут и разбиться. Этот манёвр известен как «пикирующая бомба». Если самка впечатлена, она присоединяется к самцу, и они вместе взлетают и падают. Это признак готовности к созданию семейной пары.



Место обитания самки там, где её гнездо. Самцы колибри выбирают кормовую территорию в зависимости от обилия пищи, воды и нектара. Если колибри гоняются друг за другом, то скорее всего, они сражаются насмерть за территорию. Однако то, что происходит на видео полная противоположность их обычному поведению. Смотрите видео, которое набрало более 13 млн. просмотров.

