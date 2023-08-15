Художник создаёт керамику с уникальным многослойным узором

Американский художник Шон Форест Робертс раскрывает новые грани керамического искусства. Химическое образование помогает ему создавать уникальные изделия.



По словам Робертса, его любовь к керамике ручной работы зародилась ещё в школе. Затем он изучал химию в колледже. Профессионального художественного образования у него нет.





«Я считаю интересным тот факт, что я никогда не посещал никаких художественных курсов. Моё специальное образование в этом уникальном искусстве было минимальным. Я самоучка в области керамики. Мне интереснее всего изучать новые процессы. Проводя эксперименты, я продолжаю учиться каждый день», – рассказал художник.





Робертс занимается гончарным ремеслом уже 15 лет. Последние семь лет вырезает узоры в технике многослойной керамики, раскрывая под однотонной поверхностью многоцветное сочетание красок. Для изделий использует жидкую глину.





«После отливки каждое изделие проходит 10-12 этапов, и на окончательный обжиг глазури уходит около недели», – рассказал художник.





«Моё вдохновение исходит от природы и химии. Мои работы меняются по мере исследования новых техник и материалов. Больше всего мне нравится пробовать новое. Я учусь в процессе работы», – поделился гончар.





Компания художника под названием Forest Ceramic Company расположена на острове Оркас в штате Вашингтон. Фото работ Робертс публикует на своей страничке в соцсети. Смотрите процесс изготовления многослойной керамики.

