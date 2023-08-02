Удивительные фотографии белок покоряют сердца людей

Голландский фотограф Дик ван Дёйн пробовал себя в разных жанрах фотографии. Однако природа и животные стали его любимой темой.



«Я поехал в Австрию специально для того, чтобы сфотографировать земляных белок (их ещё называют тонкопалыми сусликами). За ними интересно наблюдать», – рассказал фотограф.



Дик потратил два часа и сделал примерно 200 кадров, чтобы запечатлеть земляную белку, нюхающую цветок. Фотограф вспоминает: «Когда я увидел это в видоискателе камеры, уже знал, что запечатлел очень красивый и удивительный кадр. Я почувствовал себя очень счастливым».





Дику удалось сфотографировать белок, наслаждающихся солнечной погодой в Австрии.



«Птиц и рыжих белок фотографирую из укрытий в лесу. Животные, не видят меня и находятся всего в нескольких метрах», – поделился фотограф.



Свои работы Дик ван Дёйн размещает в соцсети. Пользователи считают их просто невероятными: «Лучше любой фотографии любого существа, которое я видел, когда-либо», – прокомментировал пользователь. «Замечательный человек. Этот снимок трогает меня каждый раз, когда я на него смотрю», – написал другой.

