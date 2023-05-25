Американо-швейцарская певица, автор песен, танцовщица и актриса Тина Тёрнер скончалась в среду в возрасте 83 лет...

Умерла Тина Тёрнер: что об этом говорят прохожие в Нью-Йорке

Американо-швейцарская певица, автор песен, танцовщица и актриса Тина Тёрнер скончалась в среду в возрасте 83 лет. Она ушла после продолжительной болезни в своём доме недалеко от Цюриха в Швейцарии.

Новость опечалила многих. При этом прохожие в Нью-Йорке отмечают, что её творчество неподвластно времени.

[турист из Италии]:

«Мне кажется, она была вечной. Такой и останется. Даже если она умерла, она всё равно останется Тиной Тёрнер».

Тёрнер родилась в США. Карьеру начала в 50-х годах, в эпоху начала популярности рок-н-ролла. Тогда она записывала свои песни с мужем Айком. Однако позже она обвинила его в домашнем насилии и ушла, начав сольную карьеру.

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Со своей любовью к музыкальным экспериментам и душевным балладам она идеально вписалась в поп-ландшафт 80-х.

[жительница Нью-Йорка]:

«Своей музыкой и стилем она шла против течения. Она шла против того, что говорили в то время, став одной из самых популярных темнокожих артисток в мире». [житель Нью-Йорка]:

«Когда я был на работе, они включали её музыку, и это поднимало настроение. Но теперь, когда я знаю, что её больше нет, всё будет по-другому».

Тёрнер называли «Королевой рок-н-ролла». В 80-х она получила шесть из восьми своих премий «Грэмми». Десятки её песен попадали в топ-40. А её шоу 1988 года в Рио-де-Жанейро собрало 180 000 человек. Это одна из самых больших концертных аудиторий в истории музыки.

[турист из Италии]:

«Думаю, она на самом деле переживала в жизни то, что можно увидеть в её музыке. Она взрывалась своими песнями, голосом и музыкой. Её жизнь действительно что-то принесла публике».

О жизни Тины Тёрнер сняли несколько фильмов. Также был поставлен мюзикл, который показывают на Бродвее до сих пор.

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