Первый в Нью-Йорке автомат по бесплатной раздаче медицинских товаров появился на углу Декейтер-стрит и Бродвея. Здесь,..

Автомат с бесплатными препаратами от передозировки появился в Нью-Йорке

Первый в Нью-Йорке автомат по бесплатной раздаче медицинских товаров появился на углу Декейтер-стрит и Бродвея. Здесь, в частности, можно получить наборы, которые помогают спасать жизнь в случае передозировки наркотическими веществами. А это, как известно, остаётся в США очень серьёзной проблемой.

Также автомат выдаёт противозачаточные средства и гигиенические наборы.

[Ребекка Линн-Уолтон, представительница Services for the Underserved]:

«С момента открытия за первую неделю мы раздали почти 100 наборов Narcan. Пополняем их запас каждый день. У нас есть маски, есть средства по обработке ран, есть тест-полоски на ксилазин и фентанил, а также средства для женской гигиены».

Набор Narcan содержит два назальных спрея с препаратом на основе налоксона. Его используют для лечения передозировок опиоидами.

[Ребекка Линн-Уолтон, представительница Services for the Underserved]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Мы все знаем людей, которые могли бы сегодня жить, если бы существовал подобный автомат. Кто-то умер от инфекции, поскольку не смог бесплатно обработать рану, у кого-то случилась передозировка, но под рукой не оказалось препарата Narcan».

Товары бесплатны и пополняются ежедневно. Всё, что нужно сделать, – это ввести свой почтовый индекс и выбрать нужный товар.

По случаю открытия автомата комиссар здравоохранения Нью-Йорка Эшвин Васан написал в соцсети: «Мы находимся в разгаре кризиса передозировки в нашем городе, который каждые три часа забирает одного жителя Нью-Йорка. Это основная причина снижения ожидаемой продолжительности жизни в городе».

По данным Департамента здравоохранения Нью-Йорка, в 2021 году в городе было зафиксировано 2668 смертей от передозировок. В 2020 их было чуть более 2100.

В 2021-м более 80% смертей от передозировок были связаны с фентанилом – сильнодействующим опиоидом. Между тем, к 2025 году власти Нью-Йорка обещают снизить этот показатель до 15%.

В целом в городе планируют поставить четыре таких автомата.

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