Модельер-мигрант вплетает в коллекции свой опыт жизни в Нью-Йорке

Модельер-мигрант Кристин Алькалай готовится представить свою коллекцию весна-лето-2024 на одном из подиумов Нью-Йорка. А пока же..
Дата загрузки: 2023-08-24
[Кристин Алькалай, модельер]:
«Я сама мигрантка, поэтому это очень личный вопрос».
Кристин было всего два года, когда они с мамой приехали из Вьетнама в США.
[Кристин Алькалай, модельер]:
«Мы плыли на лодке и оказались на Филиппинах. Мы жили там некоторое время и ждали, пока Соединённые Штаты дадут разрешение на въезд».
Оказавшись в США, её мама устроилась на работу на швейную фабрику. Она часто брала Кристин с собой, поскольку оставить дочку было не с кем.
[Кристин Алькалай, модельер]:
«У мамы не было денег на няню. Там стояла металлическая корзина. Они стоят у всех швей на фабриках. Мама накрывала корзину тканью, и я там сидела. Наблюдала за тем, как она шьёт».
После окончания школы Кристин училась в нью-йоркской школе дизайна Parsons School of Design. Затем продолжила обучение в Париже. Там она встретила своего супруга.
Женщина совмещает творчество с ролью матери троих детей. Её старшая дочь участвует в показе коллекции в качестве модели.
Кристин видит моду как средство выражения своих чувств, но при этом не забывает и об окружающей среде. Так, она использует только растительно окрашенные ткани.
[Кристин Алькалай, модельер]:
«Да, я модельер, но я женщина и мать, и мне очень важно, каким будет будущее».
Официальная презентация весенне-летней коллекции 2024 года пройдёт в Нью-Йорке 14 и 15 сентября.
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