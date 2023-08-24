Модельер-мигрант вплетает в коллекции свой опыт жизни в Нью-Йорке

Модельер-мигрант Кристин Алькалай готовится представить свою коллекцию весна-лето-2024 на одном из подиумов Нью-Йорка. А пока же..

[Кристин Алькалай, модельер]:

«Я сама мигрантка, поэтому это очень личный вопрос».

Модельер-мигрант Кристин Алькалай готовится представить свою коллекцию весна-лето-2024 на одном из подиумов Нью-Йорка. А пока же она привезла свои творения в Бруклин на фотосессию.

Кристин было всего два года, когда они с мамой приехали из Вьетнама в США.

[Кристин Алькалай, модельер]:

«Мы плыли на лодке и оказались на Филиппинах. Мы жили там некоторое время и ждали, пока Соединённые Штаты дадут разрешение на въезд».

Оказавшись в США, её мама устроилась на работу на швейную фабрику. Она часто брала Кристин с собой, поскольку оставить дочку было не с кем.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

[Кристин Алькалай, модельер]:

«У мамы не было денег на няню. Там стояла металлическая корзина. Они стоят у всех швей на фабриках. Мама накрывала корзину тканью, и я там сидела. Наблюдала за тем, как она шьёт».

После окончания школы Кристин училась в нью-йоркской школе дизайна Parsons School of Design. Затем продолжила обучение в Париже. Там она встретила своего супруга.

Женщина совмещает творчество с ролью матери троих детей. Её старшая дочь участвует в показе коллекции в качестве модели.

Кристин видит моду как средство выражения своих чувств, но при этом не забывает и об окружающей среде. Так, она использует только растительно окрашенные ткани.

[Кристин Алькалай, модельер]:

«Да, я модельер, но я женщина и мать, и мне очень важно, каким будет будущее».

Официальная презентация весенне-летней коллекции 2024 года пройдёт в Нью-Йорке 14 и 15 сентября.

Короткая ссылка на эту страницу: