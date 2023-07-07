Жителям Нью-Йорка пришёлся по вкусу «трезвый бар»

Жительницы Нью-Йорка Хейли и Тейлор вечер пятницы обычно проводят в баре. Но в этот раз они..
Дата загрузки: 2023-07-08
Подруги говорят, что хотят сократить потребление алкоголя.
[Хейли, жительница Нью-Йорка]:
«Просто пытаюсь вести более здоровый образ жизни. Мне не нравится ощущения на следующий день после принятия алкоголя. Ищу альтернативы».
[Тейлор, жительница Нью-Йорка]:
«Мы стараемся меньше пить. Я узнала о баре в соцсетях. После этого мы пришли попробовать».
Владелица заведения Эбби Эманн также управляет обычным баром через дорогу. Говорит, что спрос на безалкогольные напитки растёт небывалыми темпами.
[Эбби Эманн, владелица «трезвого бара»]:
«Бизнес идёт отлично. Иногда в трезвом баре выручка больше, чем в обычном».
В целом в США набирает популярность тренд, который характеризуют как «трезвость из любопытства». После нескольких лет пандемии, когда спрос на алкоголь возрастал, американцы начинают отдавать предпочтение более здоровому образу жизни.
[Дуглас, житель Нью-Йорка]:
«Приятно быть в баре, где можешь пить, но при этом сохранять трезвость ума. Мне нравится приходить сюда и получать приятные впечатления от времени в баре».
Исследования показали, что около трети американцев заинтересованы в том, чтобы меньше пить в 2023 году. При этом примерно четверть жителей США вообще не употребляют алкоголь.
Эксперты говорят, что в ближайшее время индустрия безалкогольных напитков будет только расти.
[Алан Майлз, глава NCSolutions]:
«За последние три года она росла на 10-12% в год. В 2020 году был всплеск спроса на алкоголь. Мы все знаем, почему».
«Трезвый бар» открылся в Нью-Йорке в сентябре прошлого года, поскольку его владелица увидела большой потенциал отрасли.
Главный вопрос в том, где брать такое разнообразие безалкогольных напитков. В этом на помощь приходит магазин, который открылся в Нью-Йорке в 2020 году. Тогда в ассортименте было около 50 напитков. Теперь их около 250.
[Дуглас Уоттерс, владелец Spirited Away]:
«Отрасль растёт так быстро, что мы не успеваем заказывать всё, чего просят клиенты».
Примечательно, что на веб-сайте магазина ассортимент ещё больше и включает более 850 видов разных безалкогольных напитков.
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