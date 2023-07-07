Жителям Нью-Йорка пришёлся по вкусу «трезвый бар»

Жительницы Нью-Йорка Хейли и Тейлор вечер пятницы обычно проводят в баре. Но в этот раз они..

Жительницы Нью-Йорка Хейли и Тейлор вечер пятницы обычно проводят в баре. Но в этот раз они пришли в заведение не совсем обычное. Оно единственное в городе предлагает только безалкогольные напитки.

Подруги говорят, что хотят сократить потребление алкоголя.

[Хейли, жительница Нью-Йорка]:

«Просто пытаюсь вести более здоровый образ жизни. Мне не нравится ощущения на следующий день после принятия алкоголя. Ищу альтернативы». [Тейлор, жительница Нью-Йорка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Владелица заведения Эбби Эманн также управляет обычным баром через дорогу. Говорит, что спрос на безалкогольные напитки растёт небывалыми темпами.

[Эбби Эманн, владелица «трезвого бара»]:

«Бизнес идёт отлично. Иногда в трезвом баре выручка больше, чем в обычном».

В целом в США набирает популярность тренд, который характеризуют как «трезвость из любопытства». После нескольких лет пандемии, когда спрос на алкоголь возрастал, американцы начинают отдавать предпочтение более здоровому образу жизни.

[Дуглас, житель Нью-Йорка]:

«Приятно быть в баре, где можешь пить, но при этом сохранять трезвость ума. Мне нравится приходить сюда и получать приятные впечатления от времени в баре».

Исследования показали, что около трети американцев заинтересованы в том, чтобы меньше пить в 2023 году. При этом примерно четверть жителей США вообще не употребляют алкоголь.

Эксперты говорят, что в ближайшее время индустрия безалкогольных напитков будет только расти.

[Алан Майлз, глава NCSolutions]:

«За последние три года она росла на 10-12% в год. В 2020 году был всплеск спроса на алкоголь. Мы все знаем, почему».

«Трезвый бар» открылся в Нью-Йорке в сентябре прошлого года, поскольку его владелица увидела большой потенциал отрасли.

Главный вопрос в том, где брать такое разнообразие безалкогольных напитков. В этом на помощь приходит магазин, который открылся в Нью-Йорке в 2020 году. Тогда в ассортименте было около 50 напитков. Теперь их около 250.

[Дуглас Уоттерс, владелец Spirited Away]:

«Отрасль растёт так быстро, что мы не успеваем заказывать всё, чего просят клиенты».

Примечательно, что на веб-сайте магазина ассортимент ещё больше и включает более 850 видов разных безалкогольных напитков.

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