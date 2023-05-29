Выгребные ямы вместо туалетов: школы и детсады ЮАР требуют модернизации

Деревня, где находится этот детский сад, расположена более чем в 400 километрах от крупного города. Как..

Деревня, где находится этот детский сад, расположена более чем в 400 километрах от крупного города. Как и во многих других отдалённых районах ЮАР, здесь нет водопровода и канализации. А это означает, что в туалет дети ходят в выгребные ямы.

Один из первых навыков, которым обучают малышей, когда они отказываются от памперсов, – безопасно ходить в туалет. Некоторые боятся упасть в яму.

[Флорина Ледваба, работница детсада]:

«Некоторые не могут к ним привыкнуть. Дети в возрасте двух-трёх лет предпочитают горшки, потому что боятся ям. Они видят дыру и боятся в неё упасть».

Около десяти лет назад такое случилось с четырёхлетним Майклом. Он погиб, упав в выгребную яму в своём детском саду.

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Сегодня его имя стало символом движения за безопасные туалеты в школах и детсадах в сельской местности ЮАР.

[Флорина Ледваба, работница детсада]:

«Мы надеемся, что правительство или добрые самаритяне сжалятся над нами и помогут нам исправить ситуацию, особенно в сельских районах. Мы теряем много детей, потому что родители предпочитают отправлять их в лучшие школы».

В этой провинции выгребные ямы используют 210 школ. В них обучается более 65 тысяч детей.

Иногда такие ямы оборудуют унитазами. Однако это всё равно не избавляет от зловония.

[Анна Теффо, сотрудница школы]:

«У нас нет хороших туалетов, это всё ещё выгребные ямы. Но это лучше, чем то, что было раньше, хотя даже их не хватает». [ученик]:

«Я был бы рад, если бы нам предоставили новые туалеты, туалеты в хорошем состоянии и чистые туалеты. Это будет означать, что о нашей безопасности и здоровье заботятся».

В целом по всей стране более 3300 школ и детских садов не оборудованы туалетами и используют выгребные ямы. Правительство обещает, что к 2023 году ни одной такой ямы не останется.

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