Сьерра-Леоне из-за шторма лишилась исторического символа свободы

Столица Сьерра-Леоне лишилась своего исторического символа. Из-за штормового ветра рухнуло огромное хлопковое дерево высотой 70 метров...
Дата загрузки: 2023-05-26
Считается, что в 1792 году бывшие рабы основали рядом с хлопковым деревом поселение, которое впоследствии стало Фритауном. Рабы получили свободу за то, что сражались на стороне британских войск в войне за независимость США.[житель Фритауна]:
«Людям будет не хватать хлопкового дерева. Это печальная глава истории, которая подходит к концу». [житель Фритауна]:
«Хлопковое дерево – исторический памятник Сьерра-Леоне. Его гибель – печальное событие для нации». [житель Фритауна]:
«Оно оставило после себя пустоту. Проходя мимо, мы больше его не увидим. Это настоящая пустота».
Упавшее дерево повредило близлежащие здания и стоявшие рядом автомобили. Но сообщений о пострадавших нет. Президент Сьерра-Леоне назвал гибель исторического растения большой потерей для нации.
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