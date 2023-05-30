«Лохматый взвод» высадился на Губернаторском острове в штате Нью-Йорк

Лохматые ландшафтные дизайнеры приехали на всё лето на Губернаторский остров. Он находится в километре от острова..

Лохматые ландшафтные дизайнеры приехали на всё лето на Губернаторский остров. Он находится в километре от острова Манхэттен в Нью-Йорке. Пять овец будут усердно наводить порядок, поедая сорняки на общественном пространстве площадью в четыре гектара.

Животные прибыли из Олбани. Там есть целая ферма с овцами, которые подчищают от сорной травы местный заповедник. Так что у этих пятерых сезонных работников большой опыт.

Ивнинг, Чад и Филип Эриз приезжают на остров третий год подряд. Боуи и Юпитер – новички. Впрочем, они сразу освоились.

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Главная цель овец – полынь. Разрастаясь, она образует огромный ковёр из корней.

[Лео Фрэмптон, садовник]:

«Овцы любят полынь. Она зелёная и мягкая. Это очень питательное растение для жвачных животных».

С работой овцы справляются быстро.

[Лео Фрэмптон, садовник]:

«Это экологично. Нам не нужно использовать газонокосилку, которая работает на бензине. Мы вообще не используем инструменты и гербициды. Это полностью органический способ держать сорняки в узде».

Избавляться от сорняков нужно, чтобы они не мешали расти деревьям. Овцы отлично подходят для такой задачи. Они не обгладывают кору, как это делают козы. Также, в отличие от коз, овцы не стремятся куда-нибудь сбежать. Так что хлопот с такими ландшафтными дизайнерами немного. А садоводам не приходится полоть вручную.

[Лео Фрэмптон, садовник]:

«Овцы дают мне больше времени заниматься тем, что я люблю – садоводством. А они делают то, что нравится им – то есть едят».

«Лохматый взвод» пробудет на острове до сентября, а потом уедет зимовать на ферму.

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