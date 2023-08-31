Если жирафы могут спать стоя, то смогут и люди. Именно эта идея легла в основу Giraffepod..

[Ёсихито Нохара, представитель Koyoju Plywood Corporation]:

«Каждый день жирафы до 20 минут спят стоя. Мы подумали, что двадцати минут вполне хватит для сна и человеку».

Если жирафы могут спать стоя, то смогут и люди. Именно эта идея легла в основу Giraffepod – спальных модулей, которые установили в кафе в токийском районе Харадзюку.

В капсуле размером примерно с телефонную будку достаточно места для одного. Она оснащена подушками для колен и спины, а также откидным подголовником. Благодаря им посетители могут быстро вздремнуть, оставаясь в вертикальном положении.

[Дзиро Такаока, менеджер Nestle Japan]:

«Если вы ляжете отдохнуть, вы легко проспите один-два часа, что отрицательно скажется на вашем ночном сне. С этим Giraffenap можно спать на ногах. Он отлично подходит для 20-минутного сна, поэтому мы его заказали».

Полчаса сна обойдётся в 825 иен. Это около 5,5 долларов. Хотя на первый взгляд кажется, что спать стоя неудобно, отзывы первых клиентов положительные.

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[посетитель кафе]:

«Это был мой первый опыт сна стоя. Тело поддерживалось лучше, чем я ожидал. Я смог немного отдохнуть». [посетитель кафе]:

«Я думал, что стоять на коленях будет неудобно. Но на удивление, на них не было большого давления. Мне показалось, что там всё продумано».

Капсулы будут испытывать до 17 сентября. Затем производитель хочет начать поставки таких кабин для короткого сна в офисы и больницы.

Это может понравиться многим жителям страны. Согласно исследованию, среди жителей 33 развитых стран японцы спят меньше всего.

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