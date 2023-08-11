Как британские военные моряки помогли черепахам в Карибском море

Плывущая в прозрачной голубой воде морская черепаха – красивое зрелище. Но, если осмотреться, окружающий пейзаж не..

Плывущая в прозрачной голубой воде морская черепаха – красивое зрелище. Но, если осмотреться, окружающий пейзаж не идилличен. И на морском дне, и на берегу карибского острова Кюрасао лежит мусор. Исправить это помогли британские моряки.

Служащие Королевского военно-морского флота прибыли сюда на эскадренном миноносце «Неустрашимый», чтобы вместе с береговой охраной США помочь остановить контрабанду наркотиков в регионе. Несмотря на занятость, британцы нашли время побыть волонтёрами.

50 моряков собрали 200 килограммов различного мусора, включая пластиковый. Такие отходы очень опасны для черепах и других морских обитателей. Часто они принимают его за пищу и проглатывают. В итоге это заканчивается гибелью. Также опасны рыболовные сети, которые калечат и даже убивают морских существ.

Моряки также помогли сотрудникам организации по сохранению черепах на Кюрасао провести медицинское обследование некоторых рептилий.

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[Ард Врёгденхил, глава организации по сохранению черепах]:

«Мы отлично сотрудничали: провели несколько мероприятий по очистке территории, отловили и обследовали черепах».

Это мероприятие прошло в рамках инициативы под названием «Вызов одной тонны». Её цель – вдохновить людей собрать тонну мусора там, где они живут.

Теперь миноносец «Неустрашимый» продолжит патрулировать воды Карибского моря, противодействуя торговле наркотиками. У экипажа есть ещё одна задача – помогать жителям британских заморских территорий в сезон ураганов.

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