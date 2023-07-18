Белые перья и голубые глаза. Именно эти качества в прошлом делали балийского скворца лакомой добычей браконьеров...

Балийского скворца спасают в Великобритании, чтобы вернуть на остров Бали

Белые перья и голубые глаза. Именно эти качества в прошлом делали балийского скворца лакомой добычей браконьеров.

Но теперь угроз намного больше. Например, потеря среды обитания. Сегодня эти скворцы занесены в Красную книгу. В дикой природе на острове Бали их осталось всего около 100.

Британские учёные из Фонда друзей национальных парков Бали занимаются разведением балийских скворцов в поместье Уоддестон. Здесь они выясняют, какие птицы смогут выжить в естественной среде обитания.

Некоторые птицы ведут себя уверенно, а некоторые более осторожны.

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[Рэйчел Миллер, исследовательница]:

«Балийские скворцы довольно неофобические. То есть они боятся всего нового. Они довольно долго привыкают к новизне и параллельно решают простые задачи».

Учёные разрабатывают особые методы дрессировки, чтобы научить птиц привыкать к изменчивой среде и реагировать на ранее не виданных хищников.

Это поместье 1889 года когда-то принадлежало семье банкиров Ротшильдов. Место сохранилось, поскольку здесь постоянно занимались сохранением редких птиц.

[Ян Эдманс, куратор центра разведения птиц]:

«Мы используем навыки, которые здесь наработали, и делимся ими с людьми на местах, чтобы помочь в реинтродукции».

Усадьба была летним домом барона Фердинанда де Ротшильда. Эта семья была известна своим интересом к природе и зоологии.

Большинство птиц завезли сюда в 60-х годах прошлого века. Сегодня их около 100 и 40-ка разных видов.

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