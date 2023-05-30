Как в тайваньской лапшичной готовят гигантского изопода

14-лапый гигантский изопод – изюминка в ресторане рамэн в Тайбэе. Несмотря на устрашающий вид членистоногого, посетители..

14-лапый гигантский изопод – изюминка в ресторане рамэн в Тайбэе. Несмотря на устрашающий вид членистоногого, посетители выстраиваются за ним в очередь. Всё ради ярких фотографий и необычного вкуса.

С тех пор как 22 мая лапшичная Ramen Boy запустила ограниченную серию меню с изоподом, более 100 человек присоединились к списку ожидания, чтобы поужинать в ресторане.

[Ху, владелец лапшичной]:

«По-моему, он привлекательный и милый. Что касается способа приготовления, то мы используем самый простой – готовим на пару».

Гигантский изопод – это род крупных ракообразных. Обычно его не вылавливают специально. Однако он может случайно попасть в рыболовецкие сети.

[Ху, владелец лапшичной]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Блюдо включает лапшу в рыбно-курином бульоне, а также гигантского изопода сверху, приготовленного на пару. Стоит оно около 50 долларов.

[посетитель]:

«На вкус это как смесь краба и омара. У него плотная текстура, но его приятно жевать». [посетительница]:

«Очень рада возможности его попробовать. Конечно, в Интернете пишут, что такое есть не стоит, но мне кажется, ничего страшного, ведь его не едят повсеместно, и это не сказывается на экологии. Это просто деликатес. Этих гигантских изоподов поймали случайно, как говорит владелец ресторана. Так что у всех появился шанс их попробовать».

Обычно изоподы обитают в океане на глубине от 170 метров до двух километров. Они падальщики. Питаются мёртвыми китами, рыбой и кальмарами.

Некоторые учёные отмечают, что эти существа изучены мало. Они могут содержать какие-то токсичные вещества или тяжёлые металлы. Впрочем, гурманы в этой лапшичной вряд ли готовы ждать результатов исследований.

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