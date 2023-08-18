Выставка World Robot в Пекине: кривляющиеся гуманоиды и робособаки

Подмигнуть, моргнуть, кивнуть головой. Эти гуманоиды показывают, сколько выражений лица они могут сделать. Они повторяют мимику..
Дата загрузки: 2023-08-18
Они повторяют мимику одного из посетителей выставки World Robot в Пекине. Компьютерная программа считывает движения с помощью искусственного интеллекта и других алгоритмов.
[Ли Боян, глава EX Robots]:
«За эти годы мы улучшали технологию, и теперь она более совершенна. Сегодня мы показываем одновременные выражения лица нескольких роботов. Когда человек меняет выражение, роботы делают то же самое».
Сегодня подобных гуманоидов используют как гидов и информационных помощников в научных музеях, на туристических достопримечательностях, в центрах государственного управления, отелях и образовательных учреждениях.
Привезли сюда и роботизированные копии лучшего друга человека. Роботы в форме собак поднимаются по лестнице и встают на задние лапы.
Представители Unitree Robotics из Ханчжоу говорят, что их машины можно использовать, как питомцев, а также для патрулирования опасных промышленных зон и тушения пожаров.
Например, GO-2 взаимодействует с людьми и выполняет команды.
[Ван Цисинь, представитель Unitree Robotics]:
«С лидаром спереди он может определять окружающий ландшафт в режиме реального времени и самостоятельно избегать препятствий. В то же время он оборудован мощной функцией разговорного ИИ, благодаря чему может общаться со своими владельцами».
Также на выставке представили роботов-хирургов, включая da Vinci, которого можно использовать для операций в районе грудной клетки и живота.
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