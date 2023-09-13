Нигерийские студенты разработали «умную» систему компостирования

Нигерийские студенты из технического колледжа создали «умный» аппарат для компостирования. Он представляет собой что-то вроде кухонного..

Нигерийские студенты из технического колледжа создали «умный» аппарат для компостирования. Он представляет собой что-то вроде кухонного комбайна, который измельчает и перемешивает органические отходы.

[Дэвид Ученду, член команды-победителя]:

«Этот аппарат перерабатывает пищевые отходы, траву, испорченный батат и другие продукты. Всё, что могло бы пропасть, превращается в удобрение».

Команда разработчиков победила на конкурсе Kids Innovation Challenge.

[Дэвид Ученду, член команды-победителя]:

«Наш аппарат – это интеллектуальная система компостирования. Он создан с помощью электронного конструктора Arduino».

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Ежегодный конкурс проводит фонд Destiny Trust. Он же организует курсы для школьников и студентов. Их обучают программированию и разработке робототехники. Цель проекта – дать толчок развитию технологического сектора Нигерии.

[Абимбола Ойенике, соучредитель фонда Destiny Trust]:

«У нас много талантов в области техники, которые могут послужить Африке. Наша задача – выявить эти таланты, обучить детей и помочь экономике».

В этом году на конкурсе представили множество разработок, включая «умную» систему наблюдения за маленькими детьми и онлайн-платформу, которая помогает фермерам доставлять свою продукцию покупателям.

Команда-победительница получила приз в размере 200 тысяч найр – это примерно 270 долларов, а также ноутбук HP.

Благотворительный фонд Destiny Trust работает с 2018 года. В рамках проекта обучение прошли уже более 670 детей.

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