Этот языковой урок не похож ни на один другой, ведь проходит в полной тишине. Это начальная..

В программу одной из школ Австралии вошёл язык жестов

Этот языковой урок не похож ни на один другой, ведь проходит в полной тишине.

Это начальная школа в австралийской Северной территории. И здесь в программу ввели язык жестов.

Цель уроков – создать школьную среду, которая была бы комфортной для всех, включая и глухонемых детей.

[Бен Маккаскер, директор школы]:

«Надеюсь, мы сможем проложить дорогу для других школ, и они тоже введут подобные вещи и станут более инклюзивными».

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Всё началось, когда сюда поступила глухонемая девочка Софи. Администрация школы сразу начала думать о том, чтобы организовать подобные занятия.

[Софи Уолдрон, школьница]:

«Я хочу помочь другим людям выучить язык жестов».

Программа стала поворотным моментом в жизни некоторых школьников.

Слышащие школьники тоже получают пользу от программы.

[Клейтон Хансон, учитель языка жестов]:

«Два школьника здесь стали намного более уверенными и позитивными. Учителя их поддерживают, они могут общаться со всеми работниками, а не только с одним или двумя, как раньше».

Каждый день австралийской вариацией языка жестов пользуется около 20 тысяч человек. При этом более трёх миллионов 600 тысяч австралийцев страдают от потери слуха.

А сурдопереводчиков в стране не хватает, особенно в отдалённой Северной территории.

[Клейтон Хансон, учитель языка жестов]:

«Было бы здорово иметь больше детей, школьников, которые изучают язык жестов, чтобы однажды стать переводчиками. Сейчас их очень не хватает».

Этот урок коммуникации включает всех учеников без исключения.

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