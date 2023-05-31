Как кыргызские дайверы спасают озеро Иссык-Куль

Дайверы-добровольцы снова собирают неприятный «урожай» на дне озера Иссык-Куль в Кыргызстане. Когда-то оно было одним из..

Дайверы-добровольцы снова собирают неприятный «урожай» на дне озера Иссык-Куль в Кыргызстане. Когда-то оно было одним из самых чистых и прозрачных в мире. Но в последние годы в озере скапливается много пластика и другого мусора. Достают его только вот эти дайверы.

Анвар Шамсутдинов – глава фонда «Чистый Иссык-Куль» – вынес мешок с мусором на берег. Хочет показать печальный «улов». Но обычно дайверы просто привязывают к мешкам поплавки, и они всплывают на поверхность в разных частях озера. Правила безопасности запрещают водолазам часто нырять и подниматься.

Дайверы чистят озеро с 2015 года. Они не только собирают мусор, но и снимают видеоролики. Хотят донести до людей, что засорять природу нельзя.

[Анвар Шамсутдинов, глава фонда «Чистый Иссык-Куль»]:

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«Надо с нашим народом, с нашим населением говорить, убеждать, чтобы каждый со своей стороны доносил до людей, что это наш мусор. Это не правительство стоит здесь, не кто-то там, не инопланетяне приезжают засорить. Это наше всё. Результат безалаберности, которая от нас самих исходит».

Собранный пластик отвозят в село Ак-Суу, где два года назад открылся завод по переработке вторсырья.

«Зимой мы собрали и переработали примерно 20 тонн целлофана, из него получилось 10 тонн гранул».

В селе также поставили контейнеры для раздельного сбора мусора.

[Артём Литовский, владелец гостевого дома «Долина Жыргалан»]:

«Благодаря дестинации мы организовали точку сбора – точку раздельного сбора отходов. Уже сортируем эти отходы. И, таким образом, вред окружающей среде в процессе нашей коммерческой деятельности, нашей жизнедеятельности всё меньше и меньше становится».

Центр сбора и сортировки отходов также недавно открыли в соседнем посёлке Жыргалан. В эти места в последние годы часто приезжают туристы. Их привлекает живописный горный ландшафт. Также многие путешественники отдыхают на озере Иссык-Куль. Оно входит в 30 самых крупных по площади озёр мира.

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