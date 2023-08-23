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Как детей спасали с канатной дороги в Пакистане

Как детей спасали с канатной дороги в Пакистане

15 часов кошмара закончились благополучно. Пакистанские спасатели сняли семерых детей и одного мужчину с канатной дороги...

Дата загрузки: 2023-08-23

Как детей спасали с канатной дороги в Пакистане

15 часов кошмара закончились благополучно. Пакистанские спасатели сняли семерых детей и одного мужчину с канатной дороги. Они застряли под опасным углом высоко над ущельем.

Авария случилась утром. А операцию завершали ночью.

Сообщается, что дети ехали в школу, и оборвался один из тросов. Кабина висела на высоте почти 300 метров над землёй.

При этом один из местных жителей стал героем после того, как помог спасти детей. Он работает в компании, которая специализируется на подъёме транспортных средств и трупов из рек и оврагов.

Говорит, что застрявших сначала собирались спасать на вертолёте, однако с наступлением вечера от этой идеи отказались. Потом команда из добровольцев и спасателей начала наземную операцию.

[Сахиб Хан, доброволец]:
«Инцидент произошёл около семи утра. Мы прибыли сюда в 8-9. Вертолёты прилетали и улетали. Но нам не давали разрешения попытаться спасти детей. Однако вечером нам сказали, что можно попробовать. Они спасли одного ребёнка. Семеро оставались там. Мы начали операцию. В итоге спасли всех семерых. Всё в порядке».

В этом районе на севере Пакистана почти нет дорог. Местные
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