Фестиваль кумыса проходит среди кыргызских гор

Кумыс – традиционный напиток кочевников Кыргызстана, приготовленный из кобыльего молока. Летом коневоды живут всей семьёй на..

Кумыс – традиционный напиток кочевников Кыргызстана, приготовленный из кобыльего молока.

Летом коневоды живут всей семьёй на летних пастбищах в горах, которые называются джайлоо.

Здесь же, в ущелье Чункурчак, проходит фестиваль «Кымыз-FEST-2023». На нём можно посетить мастер-классы по приготовлению кумыса.

[Айнагуль Токтогулова, посетительница фестиваля]:

«Я приехала специально на этот замечательный праздник, который проходит на прекрасном, красивом пастбище Чункурчак. Я и без фестиваля прихожу сюда, чтобы попить кобыльего молока для оздоровления, а заодно подышать свежим воздухом и отдохнуть».

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Свою продукцию привезли 16 крупных и мелких компаний-производителей кумыса из всех регионов страны.

Некоторые показывают способы приготовления кумыса с помощью традиционных деревянных маслобоек.

[Майрамкуль Султанова, участница фестиваля]:

«Были у нас такие маслобойки, они без единого гвоздя делались. Делались особыми мастерами, нашими отцами. Такая бочка в основном использовалась на пастбищах. Сюда наливали молоко и размешивали, превращая его в кумыс».

Ещё более древний тип маслобойки изготавливается из шкур животных.

[Дуйшенбек Чонтаев, участник фестиваля]:

«Эта маслобойка сделана из козьей кожи. Кыргызам было удобно возить её наполненной кумысом на лошади. На лошадь помещали сразу две молочных ёмкости. А для хранения делали маслобойку из коровьей кожи».

Вкус кумыса зависит от того, какую траву съела кобыла. Считается, что высокогорные пастбища самые лучшие, поскольку там растут разнообразные травы.

Кумыс имеет слегка кисловатый вкус, а также содержит алкоголь из-за молочнокислого брожения.

На вкус влияет и степень выдержки. Кумыс, который настаивали 4-5 часов, не кислый и лёгкий. Его обычно пьют женщины и дети. Мужчины же предпочитают однодневный напиток.

В рамках фестиваля также прошла животноводческая ярмарка, на которой коневоды представили своих лучших животных.

[Уланбек Дуйшеналиев, организатор фестиваля]:

«Цель нашего мероприятия – возрождение, восстановление национального духа, поднятие духа народа».

Развлечения на фестивале также включили национальные игры, песни и танцы.

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