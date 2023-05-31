Башня Давида в Иерусалиме снова открыта для посетителей

Башня Давида – знаковая цитадель Старого города Иерусалима. Она включает фрагменты укреплений, построенных в разные эпохи, охватывающие более 2500 лет истории.

На протяжении веков паломники, завоеватели и туристы, посещающие священный город, проходили под башнями крепости через соседние Яффские ворота.

А последние три года башня Давида была закрыта на реконструкцию. Теперь же она снова открыта для публики. Здесь появились новые экспонаты и новый вход в Старый город. Также отреставрировали минарет. На это ушло около 50 миллионов долларов.

[Эйлат Либер, директор музея башни Давида]:

«Мы приглашаем посетителей открыть для себя тайну Иерусалима, узнать, как Иерусалим, маленький город на холмах Иудеи, стал таким важным городом для стольких людей со всего мира, которые приезжали и до сих пор приезжают, чтобы увидеть Священный город и открыть для себя истории прошлого».

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В галереях музея можно увидеть артефакты разных правителей Иерусалима: византийских, мамлюкских, османских, британских и многих других. Также здесь можно узнать много историй, выгравированных на камне, пергаменте, ткани и металле на арабском, греческом, иврите, турецком и английском языках.

Одна галерея посвящена исламской истории Иерусалима. Её рассказывают через древние тексты, гравюры на камне и модели святых мест. Также предлагают мультимедийную презентацию.

[Эйлат Либер, директор музея башни Давида]:

«Мы сделали башню Давида новыми воротами в город. Теперь не нужно использовать османские ворота. Вы можете войти в цитадель, насладиться историей и отправиться в старый город. Поэтому мы хотели, чтобы музей был воротами в Иерусалим».

Башня возвышается над Старым городом. Её использовали для отражения вторжений. В 1989 году её впервые открыли для публики. Реставрацию спонсировали фонд Clore Israel, министерство туризма Израиля и городские власти Иерусалима.

В 2019 году цитадель посетило более полумиллиона человек. Это сделало её одним из самых посещаемых мест города.

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