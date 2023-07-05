Этот новый музей в Лондоне полностью переворачивает представления о музеях. Здесь не нужно ходить тихо, и..

Музей, где можно и нужно шуметь, открылся в Лондоне

Этот новый музей в Лондоне полностью переворачивает представления о музеях. Здесь не нужно ходить тихо, и никто не запрещает прикасаться к экспонатам. Совсем наоборот – шум, игры и веселье только приветствуются. Это пространство создано для детей.

Раньше здесь располагался Музей детства. Несколько лет назад его решили преобразовать. Семь лет консультировались с детьми разных возрастов, чтобы узнать, что для них важно. Всего опросили 22 тысячи несовершеннолетних.

На масштабную реконструкцию потратили 16 миллионов долларов. Музей разделён на три части. Они предназначены для игр, обучения и творчества.

[гостья музея]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В детстве я была очень любопытной, хотела потрогать экспонаты. Но в музеях это нельзя, поэтому там было скучно».

Эту экспозицию создали вместе с детьми, которые пользуются протезами.

[Алекс Ньюсон, куратор музея]:

«Эти дети из-за своего отличия от других чувствуют себя так, как будто обладают необычными способностями. Они хотели это показать. Для них протез – это инструмент супергероя, сверхспособность».

Вход в музей для всех бесплатный.

[Кэтрин Ритман-Смит, сотрудница музея Young V&A]:

«Мы надеемся, что бесплатный вход устранит некоторые барьеры и гарантирует, что даже в трудные времена будет общественное пространство, куда можно прийти».

Музей торжественно открыла принцесса Кэтрин.

Короткая ссылка на эту страницу: