Парады Фалуньгун прошли в разных странах в 24-ю годовщину начала репрессий

Сотни приверженцев Фалуньгун идут парадом по китайскому кварталу Манхэттена в Нью-Йорке. В этот жаркий летний день..

Сотни приверженцев Фалуньгун идут парадом по китайскому кварталу Манхэттена в Нью-Йорке. В этот жаркий летний день они хотят напомнить миру о жестоких репрессиях в Китае.

Компартия КНР уже 24 года подвергает гонениям практикующих по этой системе совершенствования души и тела, основанной на принципах Истина, Доброта и Терпение. Официальным днём начала широкомасштабного подавления считают 20 июля 1999 года.

Участники парада призывают остановить преступления, которые включают насильственное извлечение органов у живых узников совести.

По данным правозащитников, жертвами этих репрессий, возможно, стали уже несколько сотен тысяч человек. Ещё больше оказались в тюрьмах и трудовых лагерях.

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[Тереза Юй, практикующая Фалуньгун]:

«Я до сих пор помню, как несколько полицейских ворвались в мой дом в Китае и забрали моих родителей на глазах у дедушки и бабушки, которым было 70-80 лет. Мне было всего девять лет. Я очень сильно плакала. Родителей отправили в трудовой лагерь. Они провели там не один год».

Фалуньгун также называют Фалунь Дафа. Этой практикой свободно занимаются более чем в 100 странах мира. Её ценят за мощный оздоровительный эффект и возрождение традиционных общечеловеческих ценностей.

На параде представляют и богатую китайскую культуру – танец льва и традиционные костюмы. Есть и команда барабанщиков.

[Ван Чуньин, барабанщица]:

«До того как я начала заниматься Фалуньгун, у меня было заболевание щитовидной железы. Приходилось постоянно принимать лекарства. А за 24 года практики по Фалуньгун я ни разу не выпила ни одной таблетки. Мне 70 лет. Я очень здорова. Фалунь Дафа сделал мою жизнь лучше».

А это Лондон. Здесь в годовщину начала репрессий проводят парад и митинг. Участники призывают восстановить свободу вероисповедания в Китае.

[Дэвид Мэйтас, правозащитник]:

«Репрессиям нет оправдания. У компартии есть свои причины, но они не могут быть оправданием. Она начала репрессии, поскольку практика стала популярной, но не была основана на коммунизме». [Дестини Тан, практикующая Фалуньгун]:

«Мой отец ослеп на оба глаза в тюрьме из-за того, что он мало ел и его сильно избивали. В тюрьмах много чего происходит». [Наталия Наттинг, практикующая Фалуньгун]:

«В этой стране я наслаждаюсь свободой. Но я знаю, что друзья-практикующие Фалунь Дафа в Китае по-прежнему не могут свободно заниматься, следовать своей вере, не могут следовать истине, доброте и терпению. Так что я должна стать их голосом».

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