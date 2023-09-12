Майкл Корс представил свою осенне-летнюю коллекцию 2024 года в Нью-Йорке

Кружево, принты, плотный трикотаж и костюмная ткань, а также вязаные крючком ткани, золотые и кожаные акценты..

Кружево, принты, плотный трикотаж и костюмная ткань, а также вязаные крючком ткани, золотые и кожаные акценты и массивные пояса. Это лишь некоторые детали коллекции, которую Майкл Корс представил на Неделе моды в Нью-Йорке.

Дизайнер использовал для вдохновения такое понятие, как эскапизм – то есть уход от реальности. Все его наряды – в расслабленном пляжном стиле. Многие – полупрозрачные.

[Майкл Корс, дизайнер]:

«Я не могу привезти публику на Капри или Сен-Тропе, но могу создать немного праздничного настроения здесь, в Нью-Йорке. И именно поэтому мы здесь. Моя мама родилась в Бруклине. Мои бабушка и дедушка родились в Бруклине. Так что для меня это всегда как возвращение домой».

На показ коллекции весна/лето-2024 пришли многие знаменитости. Среди них Блейк Лайвли, Ники Хилтон, актриса Холли Берри, певица Рита, а также обладательница премии «Оскар» Ариана Дебос.

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[Майкл Корс, дизайнер]:

«Знаете, эта коллекция – дань уважения тому, что мы чувствуем, когда отправляемся в отпуск. Когда погода плохая, мы не мечтаем, чтобы она ещё больше испортилась. Когда мы сидим в офисе, то вряд ли радуемся. Мы мечтаем куда-то сбежать. И здесь я пытался передать ощущение романтики, гламура, лёгкости и веселья».

Неделя моды в Нью-Йорке завершается 14 сентября.

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